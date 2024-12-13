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Один звонок Путину решил многолетнюю проблему пенсионера из Башкирии

Один звонок Путину решил многолетнюю проблему пенсионера из Башкирии

09:09, 13 дек 2024

Ветеран-сапёр из Башкирии дозвонился на "Прямую линию" с президентом — и его проблема решилась моментально. Пожилой мужчина годами мучился с протекающей крышей, пока не решился набрать заветный номер.

На том конце провода его выслушал волонтёр Александр. Он сразу понял — медлить нельзя. Информацию моментально передали нужным людям, и ремонтники уже взялись за дело.

"Система сработала как часы. Позвонил дедушка — починили крышу. Вот такая простая математика", — рассказал Александр в эфире Первого канала 12 декабря.

Где именно в Башкирии живёт счастливый пенсионер — волонтёр не раскрыл. Но главное, что теперь у ветерана над головой надёжная крыша.

Жители Башкирии могут задать вопрос президенту Путину

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Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович прямая линия
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