«Продал свою совесть»: подписчица обвинила блогера из Уфы Рустама Набиева в мошенничестве
12:07, 13 дек 2024
Отпускные фото с Мальдивов популярного блогера Рустама Набиева обернулись громким скандалом. Пока инфлюенсер наслаждался океанскими видами с семьёй, мошенники активно орудовали в его соцсетях.
Аферисты создали клон страницы Набиева во «ВКонтакте» и начали рассылать подписчикам заманчивые предложения о «новогодних подарках». Схема оказалась до боли знакомой — перейдя по ссылке, доверчивые пользователи попадали на фейковый сайт с обещаниями лёгких денег. Единственным условием была оплата «госпошлины».
Одна из подписчиц, потерявшая деньги на такой схеме, обрушилась с критикой на самого Набиева. В комментариях под его постами она обвинила блогера в «продаже совести» и мошенничестве.
Другие подписчики встали на защиту блогера, объяснив пострадавшей, что её обманули злоумышленники, а не сам Набиев. Однако женщина продолжает считать, что блогер косвенно виноват в случившемся из-за недостаточной модерации комментариев.
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