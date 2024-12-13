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«Продал свою совесть»: подписчица обвинила блогера из Уфы Рустама Набиева в мошенничестве

«Продал свою совесть»: подписчица обвинила блогера из Уфы Рустама Набиева в мошенничестве

12:07, 13 дек 2024

Отпускные фото с Мальдивов популярного блогера Рустама Набиева обернулись громким скандалом. Пока инфлюенсер наслаждался океанскими видами с семьёй, мошенники активно орудовали в его соцсетях.

Аферисты создали клон страницы Набиева во «ВКонтакте» и начали рассылать подписчикам заманчивые предложения о «новогодних подарках». Схема оказалась до боли знакомой — перейдя по ссылке, доверчивые пользователи попадали на фейковый сайт с обещаниями лёгких денег. Единственным условием была оплата «госпошлины».

Одна из подписчиц, потерявшая деньги на такой схеме, обрушилась с критикой на самого Набиева. В комментариях под его постами она обвинила блогера в «продаже совести» и мошенничестве.

«Я не могу круглосуточно следить за комментариями и удалять все подозрительные ссылки. Мошенники были и будут всегда», — отреагировал на обвинения Набиев.

Другие подписчики встали на защиту блогера, объяснив пострадавшей, что её обманули злоумышленники, а не сам Набиев. Однако женщина продолжает считать, что блогер косвенно виноват в случившемся из-за недостаточной модерации комментариев.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Рустам Набиев/vk.com
Теги: Набиев Рустам
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