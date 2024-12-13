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В Башкирии подорожает плата за детсады

В Башкирии подорожает плата за детсады

14:57, 13 дек 2024

Власти Башкирии решили поднять плату за детские сады. С нового 2025 года родителям придётся раскошелиться на 2124 рубля в месяц — это на 91 рубль больше, чем сейчас. Об этом рассказал порталу «Новости Башкортостана на сегодня» и.о. главы минобра республики Ильдар Мавлетбердин.

Новые расценки начнут действовать с 1 января 2025-го. Интересно, что темпы роста цен немного притормозили — если раньше стоимость взлетала на 6,4%, потом на 4,9%, то теперь только на 4,5%.

Самые дорогие садики — в Уфе. Там за день присмотра за ребёнком родители платят 178 рублей. Чуть дешевле в Уфимском районе — 175 рублей, и в Стерлитамаке — 171 рубль. А вот в Абзелиловском районе можно сэкономить — там берут всего 133 рубля в день.

Кстати, максималку на 2025 год пока не назвали — видимо, чиновники ещё считают.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены детсад
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