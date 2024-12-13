В Учалинском районе Башкирии простились с участником СВО Тимиргалеем Рахмангуловым
15:04, 13 дек 2024
Тяжёлая весть пришла в деревню Октябрьск Учалинского района — на СВО погиб Тимиргалей Рахмангулов. Всего три месяца прошло с того момента, как он подписал контракт и отправился защищать Родину, сообщает портал "Новости Учалы".
Парень перебрался в Башкирию из соседней Челябинской области, но быстро стал здесь своим. Односельчане вспоминают его как человека с большим сердцем — готового помочь и поддержать в трудную минуту. На прощание с ним пришла вся деревня.
- Ранее мы писали о том, что в Учалинском районе простились с погибшим в СВО бойцом «Катай».
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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