Косметолог из Уфы, изуродовавшая клиентку, игнорирует запреты суда
22:33, 13 дек 2024
Не прошло и суток после решения суда, а уфимский косметолог-самоучка Лия Мифтахова уже нарушает запреты. Женщина, находясь под домашним арестом, активно зазывает клиентов на процедуры через соцсети.
А ведь только вчера Советский районный суд Уфы определил ей меру пресечения — сиди дома и не чуди. Но не тут-то было! Уже сегодня горе-специалист разместила в своих соцсетях объявление о записи на 14 декабря.
Напомним, что два года назад Мифтахова изуродовала лицо клиентки, орудуя непонятным оборудованием без всяких разрешений. Результат — необратимые повреждения и уголовное дело. Теперь ей светит до 10 лет строгого режима.
Но, похоже, даже угроза тюрьмы не останавливает бьюти-экспериментатора от новых "подвигов".
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео репортажа "Честно говоря"
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