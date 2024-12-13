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В Башкирии похолодает до -25 градусов

В Башкирии похолодает до -25 градусов

23:25, 13 дек 2024

Зима показывает характер: синоптики Башгидромета сообщили о приближении серьёзных морозов к региону. Столбики термометров в ближайшие выходные опустятся до отметки -25 градусов.

В первый выходной день, 14 декабря, жителей республики ожидает относительно умеренная температура. Воздух не прогреется выше -7...-12 градусов, а ночью при ясном небе похолодает до -17. Регион накроет снегопад различной интенсивности - от небольшого до умеренного. Западный и северо-западный ветер местами усилится до порывистого.

Настоящие зимние морозы придут в воскресенье, 15 декабря. Ночная температура составит -14...-19 градусов, но при прояснении воздух может остыть до -20...-25 градусов. Дневные показатели температуры задержатся на отметках -11...-16 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой снег.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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