В Башкирии удивили неожиданным прогнозом на вторую половину декабря

12:00, 14 дек 2024

Природа словно решила наверстать упущенное. Если в начале декабря жители Башкирии недоумевали из-за отсутствия снега, то теперь республику основательно заметает. По данным Башгидромета, за первую декаду месяца выпало всего 7% от месячной нормы осадков.

Ситуация кардинально изменилась с приходом циклона. С 10 по 13 декабря регион получил уже 30% месячной нормы осадков. В Уфе показатели аналогичные — треть нормы. За последние сутки снежный покров увеличился на 3-12 сантиметров, достигнув средних многолетних значений в большинстве районов.

В ближайшие выходные, 14-15 декабря, регион окажется под влиянием уходящего на северо-восток циклона. Ожидается похолодание: ночные температуры опустятся до -13...-18°C, при прояснениях до -23°C. Днём столбики термометров покажут -10...-15°C. Синоптики предупреждают о небольшом снеге и гололедице на дорогах.

Сильные морозы долго не продержатся. Начало следующей недели принесёт потепление с прохождением тёплого фронта. Водителям стоит быть внимательными: ожидаются снегопады разной интенсивности, метели с сильным ветром, гололёд. На дорогах возможны снежные заносы, накат и снежная каша.

Встречать Новый год жители Башкирии будут при относительно комфортной температуре. По данным портала Гисметео, в последней декаде декабря дневная температура составит -7...-9°C, ночью похолодает до -10...-11°C.

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Автор: Семен Подгорный