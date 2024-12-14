В Нефтекамске скончался председатель горсовета Радус Ахметшин

12:46, 14 дек 2024

Радус Ахметшин — председатель горсовета Нефтекамска и директор местного колледжа — скончался в субботу. До 67-летия оставались считанные дни, сообщает портал "Новости Нефтекамска", ссылаясь на сообщение мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Ахметшин взял старт простым учителем в деревне Арсланово, а финишировал руководителем городского совета. Попутно успел стать заслуженным педагогом Башкирии, почётным работником профобразования России и защитить кандидатскую.

23 года руководил машиностроительным колледжем в Нефтекамске. Местные его уважали — как педагога и как политика.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, узнав о смерти коллеги, не стал скрывать эмоций:

"Человек с большой буквы, наставник и опора для всех. Всегда буду помнить нашу работу в Нефтекамске".

Ранее мы писали о том, что в Нефтекамске в последний путь проводили участника СВО Ильшата Назметдинова.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радус Ахметшин