В Нефтекамске скончался председатель горсовета Радус Ахметшин
12:46, 14 дек 2024
Радус Ахметшин — председатель горсовета Нефтекамска и директор местного колледжа — скончался в субботу. До 67-летия оставались считанные дни, сообщает портал "Новости Нефтекамска", ссылаясь на сообщение мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
Ахметшин взял старт простым учителем в деревне Арсланово, а финишировал руководителем городского совета. Попутно успел стать заслуженным педагогом Башкирии, почётным работником профобразования России и защитить кандидатскую.
23 года руководил машиностроительным колледжем в Нефтекамске. Местные его уважали — как педагога и как политика.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, узнав о смерти коллеги, не стал скрывать эмоций:
"Человек с большой буквы, наставник и опора для всех. Всегда буду помнить нашу работу в Нефтекамске".
- Ранее мы писали о том, что в Нефтекамске в последний путь проводили участника СВО Ильшата Назметдинова.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Радус Ахметшин
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