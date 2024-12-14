Командир штурмового батальона из Белорецкого района Башкирии погиб на СВО

15:17, 14 дек 2024

38-летний Роберт Арсланов из села Азикеево Белорецкого района погиб в зоне спецоперации. Опытный танкист начал свой боевой путь в марте 2023-го за рулём боевой машины, а позже возглавил отделение штурмовиков, сообщает портал "Подслушано Белорецк".

Комбат получил три награды за освобождение Бахмута. "Чёрный крест", медаль "За взятие города" и знак "Бахмутовская мясорубка" — каждая говорит о том, через что прошёл башкирский воин.

Дома Роберта помнят, как мастера-плотника. В родном селе остался недостроенный дом — он мечтал закончить его и создать семью. Не успел.

Сегодня земляки простились с героем. Похороны прошли в родном селе военнослужащего.

Ранее семья с тремя детьми спаслась из горящего дома в Белорецком районе Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети