На Башкирию надвигаются морозы

19:31, 14 дек 2024

Жителей Башкирии ждёт серьёзное испытание холодом. По информации республиканского Гидрометцентра, 15 декабря регион окажется во власти арктического воздуха.

Осадки прекратятся, однако на смену снегопадам придёт существенное понижение температуры. В ночные часы столбики термометров покажут от -18 градусов, а в отдельных районах республики похолодает до -23.

Дневные температуры также не порадуют жителей — воздух прогреется лишь до -15 градусов. На территории региона будет дуть умеренный ветер юго-западного и западного направления.

Автор: Семен Подгорный