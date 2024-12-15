В Башкирии объявили войну новогодним шашлыкам

12:23, 15 дек 2024

Любителям зимних пикников в Башкирии придётся туго — власти решили ограничить праздничный отдых на природе. С 27 декабря по 9 января в регионе вводят особый противопожарный режим.

Хотели пожарить мясо в лесу? Не выйдет! Чиновники запретили вообще появляться в лесах и разводить костры где бы то ни было. За нарушение — штраф до 20 тысяч рублей. А если что-то загорится — готовьте 50 тысяч рублей.

Единственный легальный способ устроить шашлычную вечеринку — на своём участке. Но и тут есть правила: мангал должен стоять в пяти метрах от построек, а вокруг — двухметровая чистая зона.

Спасатели не будут сидеть без дела в праздники — начнут ходить по домам и раздавать пожарные извещатели тем, кому они положены по закону. Профилактическая работа продлится до 12 января.

Автор: Семен Подгорный