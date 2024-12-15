Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии объявили войну новогодним шашлыкам

В Башкирии объявили войну новогодним шашлыкам

12:23, 15 дек 2024

Любителям зимних пикников в Башкирии придётся туго — власти решили ограничить праздничный отдых на природе. С 27 декабря по 9 января в регионе вводят особый противопожарный режим.

Хотели пожарить мясо в лесу? Не выйдет! Чиновники запретили вообще появляться в лесах и разводить костры где бы то ни было. За нарушение — штраф до 20 тысяч рублей. А если что-то загорится — готовьте 50 тысяч рублей.

Единственный легальный способ устроить шашлычную вечеринку — на своём участке. Но и тут есть правила: мангал должен стоять в пяти метрах от построек, а вокруг — двухметровая чистая зона.

Спасатели не будут сидеть без дела в праздники — начнут ходить по домам и раздавать пожарные извещатели тем, кому они положены по закону. Профилактическая работа продлится до 12 января.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Госдума ввела крупные штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
Человек и закон в Башкирии
Госдума ввела крупные штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
«Можно разом лишиться пяти тысяч рублей»: юрист предупредила дачников о штрафе за сброс и сжигание мусора — стоит узнать
Россия/мир
«Можно разом лишиться пяти тысяч рублей»: юрист предупредила дачников о штрафе за сброс и сжигание мусора — стоит узнать
За невывешенное знамя Победы теперь будут штрафовать в Башкирии
Политика в Башкирии
За невывешенное знамя Победы теперь будут штрафовать в Башкирии
В Уфе учителей заставляют раздавать повестки в военкомат
Общество в Башкирии
В Уфе учителей заставляют раздавать повестки в военкомат


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok