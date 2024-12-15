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Появилась очень приятная новость о пенсиях

Появилась очень приятная новость о пенсиях

12:27, 15 дек 2024

Долгожданные перемены ждут работающих пенсионеров России. Социальный фонд объявил о возобновлении индексации их пенсий с 2025 года. До сих пор повышение выплат было доступно только после прекращения трудовой деятельности.

Механизм индексации имеет важную особенность. Расчет будет производиться не от текущей получаемой суммы, а от потенциального размера пенсии, положенного неработающему пенсионеру.

Возьмем пенсионера с текущей выплатой 19 527,94 рублей. Если бы он не работал, его пенсия с учетом всех пенсионных прав составляла бы 36 351,59 рублей. При ожидаемой индексации в 7,3% с 1 января 2025 года прибавка составит 2 653,11 рублей.

Итоговая сумма после индексации достигнет 22 181,05 рублей. Важно отметить, что при последующем увольнении пенсионер получит также все пропущенные индексации.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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Пенсионеров ждут приятные новости
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