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В Башкирии погода готовит удивительный сюрприз

В Башкирии погода готовит удивительный сюрприз

22:14, 15 дек 2024

Погода готовит жителям республики новый сюрприз. Теплый атмосферный фронт, который доберется до региона в начале следующей недели, принесет с собой не только повышение температуры, но и осложнение дорожной обстановки.

Специалисты регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают: в понедельник, 16 декабря, термометры покажут существенный разброс температур. Ночью столбики опустятся до отметок -11...-16 градусов, а в отдельных районах при прояснениях похолодает до -21. Днем же воздух прогреется до -2...-7 градусов.

Небо затянет облаками. Осадки выпадут в виде снега различной интенсивности. Юго-западный ветер с сильными порывами добавит неприятностей - ожидается метель.

На дорогах водителей ждет настоящее испытание: снежные заносы и накат, а также гололедица существенно осложнят передвижение. Пешеходам тоже стоит быть внимательнее - местами образуется гололед.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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