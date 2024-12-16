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Радик Юльякшин стал лауреатом XII музыкальной премии «Болгар радиосы»

Радик Юльякшин стал лауреатом XII музыкальной премии «Болгар радиосы»

12:09, 16 дек 2024

Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, стал одним из триумфаторов XII национальной музыкальной премии "Болгар радиосы". Церемония награждения прошла в казанском развлекательном комплексе "Пирамида" 14 декабря.

Артист не сдерживал эмоций и сразу поделился радостью со своими подписчиками. В телеграм-канале он рассыпался в благодарностях организаторам за высокую оценку и своим преданным фанатам — за постоянную поддержку.

Для тех, кто пропустил звёздный вечер — не беда. Телеканал "ТНВ-Татарстан" покажет церемонию в новогодние праздники. Трансляцию можно будет увидеть 1 и 2 января 2025 года.

  • Ранее фанаты разглядели округлившийся животик у жены Элвина Грея.
Фанаты разглядели округлившийся животик у жены Элвина Грея

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Элвин Грей, телеграм
Теги: Элвин Грей
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