Радик Юльякшин стал лауреатом XII музыкальной премии «Болгар радиосы»
12:09, 16 дек 2024
Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, стал одним из триумфаторов XII национальной музыкальной премии "Болгар радиосы". Церемония награждения прошла в казанском развлекательном комплексе "Пирамида" 14 декабря.
Артист не сдерживал эмоций и сразу поделился радостью со своими подписчиками. В телеграм-канале он рассыпался в благодарностях организаторам за высокую оценку и своим преданным фанатам — за постоянную поддержку.
Для тех, кто пропустил звёздный вечер — не беда. Телеканал "ТНВ-Татарстан" покажет церемонию в новогодние праздники. Трансляцию можно будет увидеть 1 и 2 января 2025 года.
- Ранее фанаты разглядели округлившийся животик у жены Элвина Грея.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Элвин Грей, телеграм