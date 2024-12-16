В Башкирии дали неожиданный прогноз на конец декабря и январь
12:40, 16 дек 2024
В республику спешит долгожданное потепление. Башгидромет сообщает, что теплый фронт принесёт с собой снегопады разной интенсивности с 16 по 18 декабря. Автомобилистам стоит быть внимательнее: на дорогах образуются снежные заносы и гололедица.
Погода преподнесёт жителям региона настоящие температурные качели. Ночью столбики термометров опустятся до -5,-10 градусов, а днём потеплеет до -1,-5 по Цельсию. Ветер южный и юго-западный с порывами до сильного принесёт метель и гололёд.
Учёные республики отмечают тенденцию к потеплению зимних месяцев. Особенно это заметно в декабре. За последние годы самыми тёплыми оказались декабри:
- 2006 года (-5,7°C)
- 2003 года (-5,8°C)
- 2015 года (-6°C).
Новый год порадует жителей республики комфортной температурой. В новогоднюю ночь синоптики обещают всего -7, -8 градусов по Цельсию. Такая же погода сохранится и в январские выходные.
Гидрометцентр России предполагает, что январь будет соответствовать климатической норме. Для справки: средняя температура первого месяца года в регионе составляет -12,5 градуса.