Куда жаловаться на нечищеный снег в Уфе

12:50, 16 дек 2024

Уфа тонет в снегу, а коммунальщики, похоже, взяли паузу. Жители массово атакуют соцсети мэра Ратмира Мавлиева гневными сообщениями — только за неделю набежало несколько десятков жалоб.

Даже безобидный пост градоначальника о новой прогулочной зоне у Белой превратился в стену плача. Горожане в один голос твердят: передвигаться по городу становится экстремальным квестом.

Лестницы превратились в ледяные горки, тротуары — в полосу препятствий, а во дворах настоящее снежное месиво. Коммунальные службы не справляются с последствиями снегопадов.

Куда звонить, если замело:

Районное УЖХ — по месту жительства

Управление коммунального хозяйства: +7 (347) 251-38-11.

Ранее мы писали о том, что в Уфе пропала 15-летняя гимназистка Алина Магадеева.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram