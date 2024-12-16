Куда жаловаться на нечищеный снег в Уфе
12:50, 16 дек 2024
Уфа тонет в снегу, а коммунальщики, похоже, взяли паузу. Жители массово атакуют соцсети мэра Ратмира Мавлиева гневными сообщениями — только за неделю набежало несколько десятков жалоб.
Даже безобидный пост градоначальника о новой прогулочной зоне у Белой превратился в стену плача. Горожане в один голос твердят: передвигаться по городу становится экстремальным квестом.
Лестницы превратились в ледяные горки, тротуары — в полосу препятствий, а во дворах настоящее снежное месиво. Коммунальные службы не справляются с последствиями снегопадов.
Куда звонить, если замело:
- Районное УЖХ — по месту жительства
- Управление коммунального хозяйства: +7 (347) 251-38-11.
Ранее мы писали о том, что в Уфе пропала 15-летняя гимназистка Алина Магадеева.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Читайте также
Политика в Башкирии
Глава Башкирии попросил мэра отчитаться о последствиях ливня в Уфе
ЖКХ в Башкирии
30-летний Арсланбек Хайдаров назначен на пост замминистра ЖКХ Башкирии
Политика в Башкирии
Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост
Происшествия в Башкирии
Уфимцам пришлось откапывать застрявшую в снегу на дороге карету скорой помощи (ВИДЕО)