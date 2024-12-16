Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Куда жаловаться на нечищеный снег в Уфе

Куда жаловаться на нечищеный снег в Уфе

12:50, 16 дек 2024

Уфа тонет в снегу, а коммунальщики, похоже, взяли паузу. Жители массово атакуют соцсети мэра Ратмира Мавлиева гневными сообщениями — только за неделю набежало несколько десятков жалоб.

Даже безобидный пост градоначальника о новой прогулочной зоне у Белой превратился в стену плача. Горожане в один голос твердят: передвигаться по городу становится экстремальным квестом.

Лестницы превратились в ледяные горки, тротуары — в полосу препятствий, а во дворах настоящее снежное месиво. Коммунальные службы не справляются с последствиями снегопадов.

Куда звонить, если замело:

  • Районное УЖХ — по месту жительства
  • Управление коммунального хозяйства: +7 (347) 251-38-11.

Ранее мы писали о том, что в Уфе пропала 15-летняя гимназистка Алина Магадеева.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Теги: Уфа ЖКХ
Читайте также

Глава Башкирии попросил мэра отчитаться о последствиях ливня в Уфе
Политика в Башкирии
Глава Башкирии попросил мэра отчитаться о последствиях ливня в Уфе
30-летний Арсланбек Хайдаров назначен на пост замминистра ЖКХ Башкирии
ЖКХ в Башкирии
30-летний Арсланбек Хайдаров назначен на пост замминистра ЖКХ Башкирии
Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост
Политика в Башкирии
Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост
Уфимцам пришлось откапывать застрявшую в снегу на дороге карету скорой помощи (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
Уфимцам пришлось откапывать застрявшую в снегу на дороге карету скорой помощи (ВИДЕО)


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok