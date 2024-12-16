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В Белорецком районе простились с бойцом СВО Андреем Скребковым

В Белорецком районе простились с бойцом СВО Андреем Скребковым

14:13, 16 дек 2024

Андрей Скребков из села Тирлянский Белорецкого района Башкирии погиб в зоне СВО. Парню было всего 24 года, сообщает портал "Новости Белорецка на сегодня", ссылаясь на пост главы муниципалитета Андрея Иванюты.

До последнего вздоха Андрей оставался настоящим бойцом. Погиб 25 августа под Колиновом во время штурма вражеских позиций — прямое попадание миномётного снаряда не оставило шансов.

А ведь в мирной жизни он готовил будущих чемпионов — окончил педколледж в Белорецке по специальности учитель физкультуры. Сам был КМСником по лёгкой атлетике и круглым отличником в школе.

Военный путь белоречанина начался со срочной службы в разведке, потом был контракт в Уссурийске. Четыре года жил в Питере, но зов Родины оказался сильнее — в августе 2024-го подписал контракт и ушёл добровольцем.

Сегодня, 15 декабря, всё село вышло проводить своего героя в последний путь. Простились с парнем, который до конца остался верен своему долгу.

Командир штурмового батальона из Белорецкого района Башкирии погиб на СВО

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Командир штурмового батальона из Белорецкого района Башкирии погиб на СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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