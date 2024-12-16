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В Белебее 20 сирот и инвалид получили ключи от новых квартир

В Белебее 20 сирот и инвалид получили ключи от новых квартир

14:40, 16 дек 2024

Двадцать один счастливчик из Белебея теперь с собственным жильём - власти Башкирии сделали подарок под Новый год. Двадцать квартир выдали сиротам и детям без родителей, ещё одну получил человек с серьёзным хроническим заболеванием, сообщает портал "Новости Белебея сегодня".

Квартиры не абы где - в трёх свежих новостройках на улицах Механизации и Революционеров. Район - обустроен: вся инфраструктура под боком. И это ещё не всё - до боя курантов ключи получат ещё двое ребят из числа сирот.

Артем Ковшов, и.о. Минстроя, раскрыл планы: в следующем году на квартиры сиротам выделят 2,6 миллиарда рублей. А в 2025-м сумма подрастёт до 2,8 миллиарда - новоселье справят 784 человека. Кстати, за прошедшие пять лет крышу над головой получили больше 4 тысяч сирот.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минстрой Башкирии
Теги: Белебей
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