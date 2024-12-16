Башкирию заметёт снегом

18:54, 16 дек 2024

После непродолжительного периода морозов природа готовит жителям Башкирии новое испытание. На смену холодам приходит потепление, которое принесёт с собой обильные снегопады.

Специалисты Башгидромета сообщают, что 17 декабря регион окажется во власти снежной стихии. Особенно интенсивные осадки ожидаются в южных районах республики. Автомобилистам стоит проявить особую осторожность: на дорогах образуются снежные заносы и накат.

Температурный режим установится относительно мягкий. Столбики термометров в ночные часы покажут от -4 до -9 градусов, а дневные значения составят от -1 до -6 градусов. Южный и юго-западный ветер местами усилится до порывистого.

Прогноз на 18 декабря не сулит существенных перемен. Метеорологи предупреждают о продолжении снегопадов и сложной дорожной обстановке из-за снежных заносов.

Автор: Семен Подгорный