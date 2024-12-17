Башкирию ожидают погодные аномалии

09:10, 17 дек 2024

Жители Башкирии столкнулись с капризами природы. На дорогах республики вводятся ограничения движения из-за разбушевавшейся стихии. Причиной неблагоприятных погодных условий стал теплый фронт, проходящий через регион.

По информации Башгидромета, с 17 по 19 декабря регион накроют снегопады разной интенсивности. Синоптики предупреждают о гололеде и метелях при усиленном ветре южного и юго-западного направления.

На дорогах образуются снежные заносы и снежный накат. Автомобилистам следует быть особенно внимательными из-за гололедицы и снежной каши на проезжей части.

Температурный режим держится в пределах -3...-8 градусов ночью. Дневные показатели термометров не опустятся ниже -1...-6 градусов.

К четвергу синоптики прогнозируют усиление морозов. Ночные температуры достигнут отметок -8...-13 градусов, а дневные показатели составят -5...-10 градусов.

Специалисты отмечают, что декабрьские температуры в регионе превысят норму на три градуса. Согласно данным Гидрометцентра России, январские показатели ожидаются в пределах климатической нормы (-12,5 градуса).

В новогодние праздники жителей республики ждут умеренные морозы до -7...-8 градусов.

Автор: Семен Подгорный