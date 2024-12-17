В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Ильнуром Баймухаметовым

11:31, 17 дек 2024

Родные проводили в последний путь 38-летнего контрактника Ильнура Баймухаметова из башкирского села Абзаково Белорецкого района Башкирии. Боец погиб в зоне СВО ровно год назад — 11 декабря 2023-го, сообщает портал "Подслушано онлайн Белорецк".

До войны Ильнур был звездой местного спорта — стоял на воротах в хоккейной команде Абзаково. После срочной службы в Оренбуржье решил связать жизнь с армией — с 2015-го служил по контракту на военной базе в Абхазии.

Первую командировку в зону СВО отработал с марта по август 2022-го — командовал артиллерийским расчётом так умело, что получил представление к Ордену Мужества. В октябре 2023-го снова отправился на передовую — уже добровольцем в штурмовой отряд.

Прощание с военным прошло в родном селе. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта выразил соболезнования семье от имени всех местных жителей.

Ранее командир штурмового батальона из Белорецкого района Башкирии погиб на СВО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети