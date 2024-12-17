Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Ильнуром Баймухаметовым

В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Ильнуром Баймухаметовым

11:31, 17 дек 2024

Родные проводили в последний путь 38-летнего контрактника Ильнура Баймухаметова из башкирского села Абзаково Белорецкого района Башкирии. Боец погиб в зоне СВО ровно год назад — 11 декабря 2023-го, сообщает портал "Подслушано онлайн Белорецк".

До войны Ильнур был звездой местного спорта — стоял на воротах в хоккейной команде Абзаково. После срочной службы в Оренбуржье решил связать жизнь с армией — с 2015-го служил по контракту на военной базе в Абхазии.

Первую командировку в зону СВО отработал с марта по август 2022-го — командовал артиллерийским расчётом так умело, что получил представление к Ордену Мужества. В октябре 2023-го снова отправился на передовую — уже добровольцем в штурмовой отряд.

Прощание с военным прошло в родном селе. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта выразил соболезнования семье от имени всех местных жителей.

  • Ранее командир штурмового батальона из Белорецкого района Башкирии погиб на СВО.
В Белорецком районе простились с бойцом СВО Андреем Скребковым

Читайте также:

В Белорецком районе простились с бойцом СВО Андреем Скребковым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Белорецком районе простились с бойцом СВО Андреем Скребковым
Общество в Башкирии
В Белорецком районе простились с бойцом СВО Андреем Скребковым
В зоне СВО погиб строитель из Башкирии
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб строитель из Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
На СВО погиб контрактник из Абзелиловского района Башкирии Ильнур Ахмадеев
Общество в Башкирии
На СВО погиб контрактник из Абзелиловского района Башкирии Ильнур Ахмадеев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok