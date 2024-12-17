Когда в Башкирии успокоится погода

18:02, 17 дек 2024

Жителям Башкирии стоит готовиться к серьезным переменам в погоде. Теплые дни с затяжными осадками уступают место настоящей зимней стуже. Такой прогноз представили специалисты Башгидромета.

В середине недели, 18 декабря, регион окажется во власти снегопадов. Особенно сложная ситуация ожидается в южных районах республики, где ночью разыграется метель. Автомобилистам следует проявить особую осторожность — дороги затянет снежными заносами, образуется снежный накат и гололедица.

Порывистый южный и юго-западный ветер добавит погоде суровости. Ночные температуры опустятся до отметки -5,-10 градусов, а дневные показатели термометров задержатся на уровне -1,-6 градусов.

19 декабря характер погоды немного смягчится — ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер сменит направление на юго-западное и западное, сохраняя умеренную силу.

Температурные показатели продолжат снижаться. Ночью столбики термометров опустятся до -8,-13 градусов, а дневные значения зафиксируются в диапазоне -5,-10 градусов.

Автор: Семен Подгорный