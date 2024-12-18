Глава Башкирии разрешил дилемму с новогодним городком в Куюргазинском районе

12:07, 18 дек 2024

В Куюргазинском районе Башкирии местные чиновники хотели пустить праздничный бюджет в полмиллиона на благое дело — помощь семье военного, оставшейся без крыши над головой, сообщает портал "Подслушано в Ермолаево".

В селе Молоканово пожар уничтожил дом участника СВО, где проживали его мать и семеро детей. Глава района Юлай Ильясов решил устроить народное голосование: строить ли ледяные горки или помочь погорельцам?

Но тут в ситуацию вмешался Радий Хабиров. Глава республики взял вопрос под личный контроль и нашёл золотую середину — помощь окажут и многодетной семье военного, и праздник для детей состоится.

«Ледовый городок строим! Новому году быть!» — торжественно объявил Ильясов в соцсетях.

Ранее в Куюргазинском районе дотла сгорел дом многодетного участника СВО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Юлай Ильясов