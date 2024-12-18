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В Уфе открыли центр помощи бывшим заключенным

В Уфе открыли центр помощи бывшим заключенным

21:20, 18 дек 2024

Бывшее здание художественного колледжа в Уфе превратили в общагу для тех, кто отбыл тюремный срок. Тут всё как положено — комнаты, душевые, кухня и места для отдыха. Первых постояльцев центр примет уже в январе 2025-го.

Главная фишка — можно жить почти год, пока не встанешь на ноги. И это не просто ночлежка: здесь помогут с документами, научат новой профессии и даже найдут работу. Всё бесплатно, за счёт республиканского бюджета.

"Многим после отсидки просто некуда идти — все связи потеряны. У нас они смогут начать с чистого листа", — объяснил и.о. вице-премьера Башкирии Азамат Абдрахманов.

Ежегодно тут смогут перезапустить свою жизнь до 40 человек.

Начальник местного УФСИН Владислав Дзюба не скрывает: в 2025-м на волю выйдут 30 заключенных без крыши над головой. От того, как они впишутся в общество, зависит не только их будущее, но и спокойствие остальных граждан.

Башкирия попала в список 11 регионов, где обкатывают новую систему пробации. Это часть федерального закона, который приняли в 2023-м. Эксперты говорят, что такая практика реально работает — во всём мире этот метод помогает бывшим сидельцам не возвращаться на кривую дорожку.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба правительства РБ
Теги: Уфа
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