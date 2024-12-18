В Башкирии погода сильно удивит

21:32, 18 дек 2024

Синоптики озвучили прогноз погоды для жителей Башкортостана на ближайшие сутки. Республику ожидает очередное понижение температуры воздуха.

По информации регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погодные условия существенно изменятся 19 декабря. В этот день территорию региона накроет облачность с периодическими прояснениями.

Осадки не заставят себя ждать - синоптики прогнозируют небольшой снегопад по всей территории республики. На юго-востоке интенсивность осадков увеличится до умеренной.

Температурный режим также преподнесет сюрпризы. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки -8...-13 градусов. В северных районах республики похолодает еще сильнее - до -18 градусов. Дневная температура составит -5...-10 градусов по Цельсию.

Ветер продемонстрирует переменчивый характер: юго-восточное направление сменится на северо-западное. Его сила останется умеренной, однако местами ожидаются порывы.

Автор: Семен Подгорный