Уфимцы выбирают альтернативные способы достучаться до власти перед «Прямой линией»

09:10, 19 дек 2024

Жители Уфы устроили настоящий переполох в официальном чате городской администрации накануне традиционной «Прямой линии» с президентом Путиным. Пока одни пытаются достучаться до главы государства по официальным каналам, другие превратили городской чат в импровизированную жалобную книгу.

Начало трансляции запланировано на 14:00 по уфимскому времени. Желающие могут задать вопрос Владимиру Путину через официальный сайт, отправить СМС на номер 0-40-40 или позвонить по телефону +7-800-200-40-40. Также работают каналы связи через VK и «Одноклассники».

Но некоторые уфимцы решили действовать нестандартно. Так, местная жительница Ксения Е. поинтересовалась новогодними подарками от президента прямо в чате мэрии. А автомобилист Ильдар забил тревогу по поводу разбитого переулка Мурманского в микрорайоне Зелёная Роща.

Нашлось место и для добрых дел — одна из горожанок разместила объявление о найденном паспорте в районе «Ленты» в Кузнецовском Затоне.

Тем временем активисты «Народного фронта» зафиксировали острую проблему — жительница республики сообщила о десятикратном росте тарифов на проверку газового оборудования. За 15-минутный осмотр специалисты теперь требуют 3000 рублей вместо прошлогодних 300. Похожие сигналы поступают и из других регионов России, что может стать одной из тем итогового разговора с президентом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru