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В Башкирию придет аномальное похолодание

В Башкирию придет аномальное похолодание

09:15, 19 дек 2024

Погодные качели в Башкирии готовят новый сюрприз для жителей республики. После относительно теплых дней регион ожидает серьезное похолодание, предупреждают специалисты Башгидромета.

Пик холода придется на пятницу, 20 декабря. В ночные часы при прояснении столбики термометров опустятся до отметки -22 градуса. Ситуацию будет сопровождать небольшой снегопад в отдельных районах.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтверждает серьезность ситуации. По его данным, температура на Урале и в ряде федеральных округов окажется на 6-17 градусов ниже климатической нормы.

Ученые республики отмечают: резкие температурные спады для Башкирии - явление привычное. Так, в декабре 1982 года средняя температура составила -19,9 градуса, а в 2016 году держалась на уровне -15,3 градуса.

Специалисты подчеркивают: несмотря на регулярность зимних похолоданий, их продолжительность постепенно сокращается. Современные морозные периоды становятся более кратковременными, хотя по-прежнему случаются практически каждую зиму.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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