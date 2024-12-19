Вдовец Васили Фаттаховой обвинил экс-супругу в пиаре после громкого развода

11:56, 19 дек 2024

В громком деле косметолога Лии Мифтаховой появился неожиданный поворот. Её экс-супруг, известный продюсер Ильгиз Абдракипов, ушёл в тень после скандального расставания. Источники сообщают — мужчина полностью закрыл доступ к своей странице ВКонтакте и теперь делится новостями только с близким кругом.

Напомним, в начале декабря Мифтахова оказалась в центре скандала из-за небезопасных косметологических процедур. Но настоящей сенсацией стало признание Абдракипова — оказалось, пышная свадьба закончилась молниеносным разводом спустя месяц.

По словам продюсера, Лия собрала вещи и ушла, признавшись в отсутствии чувств. Для Абдракипова, пережившего восьмилетнее одиночество после смерти первой жены Васили Фаттаховой, это стало настоящим ударом — он искренне верил в новое счастье.

Стало также известно, что Абдракипову показали переписку Мифтаховой с первым мужем, к которому она, якобы, планировала вернуться. Сам продюсер уверен — свадьба была лишь пиар-ходом.

Мифтахова выдвинула свою версию: причиной разрыва стало отсутствие официальной регистрации брака и наличие домработницы, присматривающей за детьми и хозяйством.

Ранее мы писали о том, что уфимский косметолог Лия Мифтахова, изуродовавшая клиентку, игнорирует запреты суда.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети