Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Вдовец Васили Фаттаховой обвинил экс-супругу в пиаре после громкого развода

Вдовец Васили Фаттаховой обвинил экс-супругу в пиаре после громкого развода

11:56, 19 дек 2024

В громком деле косметолога Лии Мифтаховой появился неожиданный поворот. Её экс-супруг, известный продюсер Ильгиз Абдракипов, ушёл в тень после скандального расставания. Источники сообщают — мужчина полностью закрыл доступ к своей странице ВКонтакте и теперь делится новостями только с близким кругом.

Напомним, в начале декабря Мифтахова оказалась в центре скандала из-за небезопасных косметологических процедур. Но настоящей сенсацией стало признание Абдракипова — оказалось, пышная свадьба закончилась молниеносным разводом спустя месяц.

По словам продюсера, Лия собрала вещи и ушла, признавшись в отсутствии чувств. Для Абдракипова, пережившего восьмилетнее одиночество после смерти первой жены Васили Фаттаховой, это стало настоящим ударом — он искренне верил в новое счастье.

Стало также известно, что Абдракипову показали переписку Мифтаховой с первым мужем, к которому она, якобы, планировала вернуться. Сам продюсер уверен — свадьба была лишь пиар-ходом.

Мифтахова выдвинула свою версию: причиной разрыва стало отсутствие официальной регистрации брака и наличие домработницы, присматривающей за детьми и хозяйством.

  • Ранее мы писали о том, что уфимский косметолог Лия Мифтахова, изуродовавшая клиентку, игнорирует запреты суда.
Вдовец Васили Фаттаховой сыграл пышную свадьбу в Уфе

Читайте также:

Вдовец Васили Фаттаховой сыграл пышную свадьбу в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также

Вдовец Васили Фаттаховой сыграл пышную свадьбу в Уфе
Общество в Башкирии
Вдовец Васили Фаттаховой сыграл пышную свадьбу в Уфе
В Уфе арестовали мачеху детей певицы Васили Фаттаховой
Человек и закон в Башкирии
В Уфе арестовали мачеху детей певицы Васили Фаттаховой
Вдовец Васили Фаттаховой написал трогательное сообщение
Общество в Башкирии
Вдовец Васили Фаттаховой написал трогательное сообщение
В Башкирии вспоминают певицу Василю Фаттахову
Общество в Башкирии
В Башкирии вспоминают певицу Василю Фаттахову


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok