Лютые морозы и аномалии ждут в Башкирии

20:30, 19 дек 2024

Гидрометцентр Башкирии поделился информацией о погодных условиях, которые ожидают жителей региона в пятницу, 20 декабря.

Специалисты сообщают, что в этот день небо затянут облака, хотя временами будет проглядывать солнце. В отдельных районах республики ожидается снег.

Автомобилистам стоит проявить особую осторожность — на дорогах прогнозируется туман. Видимость может снизиться до критических 500 метров, максимум до одного километра.

Воздушные потоки будут дуть с северо-запада и юго-запада, достигая скорости от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью температура опустится до отметки -10...-15 градусов, при прояснениях мороз усилится до -20 градусов. Дневные показатели будут колебаться в диапазоне от -6 до -11 градусов.

Жителей столицы республики ждёт не менее прохладная погода. В тёмное время суток температура воздуха в Уфе составит от -10 до -12 градусов, а днём поднимется до -6...-8 градусов.

Автор: Семен Подгорный