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В Башкирии ожидается аномальное потепление

В Башкирии ожидается аномальное потепление

09:15, 20 дек 2024

Настоящий температурный сюрприз ждёт жителей Башкирии в последние дни уходящего года. На смену крепким морозам придёт совсем не зимняя погода.

Начиная с 20 числа, регион окутает пасмурная погода, а небо будет щедро одаривать жителей республики смешанными осадками.

Главный сюрприз природа приготовила на предновогоднюю неделю. С 27 декабря столбики термометров поднимутся до непривычных значений — от +1 до +5 градусов в дневное время.

Новогодняя ночь окажется умеренно морозной. 31 декабря температура не опустится ниже -4 градусов как днём, так и ночью.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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