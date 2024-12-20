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Амир и Амина — самые популярные имена новорождённых в Башкирии

Амир и Амина — самые популярные имена новорождённых в Башкирии

10:30, 20 дек 2024

Родители в Башкирии продолжают удивлять выбором имён для своих малышей. За год республика пополнилась сотнями новых Амиров и Амин — именно эти имена стали хитами 2024-го.

По данным башкирского ЗАГСа, 558 семей решили назвать своих сыновей Амирами. Следом идут Тимуры, Артёмы, Марки и Эмиры — каждое имя выбрали больше 300 раз.

У девочек лидирует имя Амина — такое имя получили 437 малышек. В топе также оказались София, Эмилия, Ева и Арина.

Но некоторые родители пошли другим путём. В республике теперь растут мальчики с редкими именами: Азарий, Риян, Муслихидин, Динияз и Абусаёд. Среди девочек появились Осиямо, Неслихан, Ранэль, Руа и Ынйыгуль.

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Автор: Семен Подгорный
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