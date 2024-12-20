В Мишкинском районе Башкирии похоронили бойца СВО Дмитрия Михайлова

11:52, 20 дек 2024

Медик из деревни Бирюбаш Мишкинского района Башкирии не вернулся домой с передовой. Дмитрий Михайлов погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, сообщает портал "Новости Мишкинский район".

До службы спасал жизни односельчан — работал фельдшером сразу в нескольких населённых пунктах Мишкинского района. Коллеги вспоминают его как отзывчивого человека с отличным чувством юмора, который никогда не пасовал перед трудностями.

В сентябре 2023-го подписал контракт с Министерством обороны. В ноябре текущего года пришла трагическая весть — медик погиб на боевом посту.

Ранее в Мишкинском районе простились с 29-летним героем спецоперации Романом Шамарзановым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети