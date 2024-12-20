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В Караидельском районе Башкирии запустили зимнюю переправу через реку Уфа

В Караидельском районе Башкирии запустили зимнюю переправу через реку Уфа

14:23, 20 дек 2024

Караидель теперь с ледовым хайвеем — первая зимняя переправа заработала в Башкирии. Местные власти дали добро на запуск 300-метрового ледового пути через реку Уфа, сообщает портал "Подслушано Караидель".

Председатель республиканского комитета по ЧС Кирилл Первов лично объявил об открытии. Переправа расположилась на трассе Бирск-Тастуба-Сатка, прямо в селе Караидель.

Характеристики впечатляют: две полосы по 25 метров каждая, лёд толщиной 25 сантиметров выдерживает до трёх тонн. Специалисты МЧС провели полную проверку и подтвердили безопасность объекта.

Но есть важные правила:

  • Скорость – не больше 10 км/ч
  • Никаких резких движений и торможений
  • Ремни безопасности расстегнуть
  • Остановки, развороты и обгоны – под запретом
  • В туман и пургу лучше воздержаться от поездок.

Для пешеходов оборудована отдельная дорожка — безопасность превыше всего.

МЧС предупреждает: при неблагоприятных погодных условиях переправу могут закрыть.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Теги: Караидельский район переправа
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