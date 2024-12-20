В Караидельском районе Башкирии запустили зимнюю переправу через реку Уфа
14:23, 20 дек 2024
Караидель теперь с ледовым хайвеем — первая зимняя переправа заработала в Башкирии. Местные власти дали добро на запуск 300-метрового ледового пути через реку Уфа, сообщает портал "Подслушано Караидель".
Председатель республиканского комитета по ЧС Кирилл Первов лично объявил об открытии. Переправа расположилась на трассе Бирск-Тастуба-Сатка, прямо в селе Караидель.
Характеристики впечатляют: две полосы по 25 метров каждая, лёд толщиной 25 сантиметров выдерживает до трёх тонн. Специалисты МЧС провели полную проверку и подтвердили безопасность объекта.
Но есть важные правила:
- Скорость – не больше 10 км/ч
- Никаких резких движений и торможений
- Ремни безопасности расстегнуть
- Остановки, развороты и обгоны – под запретом
- В туман и пургу лучше воздержаться от поездок.
Для пешеходов оборудована отдельная дорожка — безопасность превыше всего.
МЧС предупреждает: при неблагоприятных погодных условиях переправу могут закрыть.
- Ранее мы писали о том, что в Караидельском районе молодой лихач на "Гранте" убил пенсионера.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
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