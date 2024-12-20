В Караидельском районе Башкирии запустили зимнюю переправу через реку Уфа

14:23, 20 дек 2024

Караидель теперь с ледовым хайвеем — первая зимняя переправа заработала в Башкирии. Местные власти дали добро на запуск 300-метрового ледового пути через реку Уфа, сообщает портал "Подслушано Караидель".

Председатель республиканского комитета по ЧС Кирилл Первов лично объявил об открытии. Переправа расположилась на трассе Бирск-Тастуба-Сатка, прямо в селе Караидель.

Характеристики впечатляют: две полосы по 25 метров каждая, лёд толщиной 25 сантиметров выдерживает до трёх тонн. Специалисты МЧС провели полную проверку и подтвердили безопасность объекта.

Но есть важные правила:

Скорость – не больше 10 км/ч

Никаких резких движений и торможений

Ремни безопасности расстегнуть

Остановки, развороты и обгоны – под запретом

В туман и пургу лучше воздержаться от поездок.

Для пешеходов оборудована отдельная дорожка — безопасность превыше всего.

МЧС предупреждает: при неблагоприятных погодных условиях переправу могут закрыть.

Ранее мы писали о том, что в Караидельском районе молодой лихач на "Гранте" убил пенсионера.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС