В Стерлитамаке коммунальщики засыпали реагентами Аллею Победы с молодыми елями

14:31, 20 дек 2024

Коммунальные службы Стерлитамака устроили елям на Аллее Победы химическую атаку. Во время уборки дорог рабочие свалили загрязнённый реагентами снег прямо на молодые деревья, сообщает портал "Новости Стерлитамака".

Местные жители бьют тревогу — под тяжестью снежной массы уже пострадали два хвойных саженца. Судьба остальных елей, высаженных прошлой весной в честь 79-летия Победы, тоже под вопросом.

«Мы всем городом сажали эти 79 елочек, следили за ними, поливали. Они только-только начали приживаться, а теперь их просто похоронили под химикатами», — рассказывают горожане.

Народный фронт уже обратился к городским властям с требованием навести порядок. Активисты настаивают на вывозе снега на специальные полигоны вместо складирования в общественных местах.

Ранее житель Стерлитамака потерял миллион рублей на «инвестициях» от тиндер-знакомой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: Народный фронт