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В Бураевском районе Башкирии простились с бойцом СВО Наилем Шуваровым

В Бураевском районе Башкирии простились с бойцом СВО Наилем Шуваровым

20:19, 20 дек 2024

В башкирской деревне Ваныш-Алпаутово Бураевского района Башкирии сегодня проводили в последний путь командира отделения Наиля Шуварова. Парню было всего 28, в зону СВО он ушёл по контракту семь месяцев назад, сообщает портал "Новости Бураево".

Наиль с детства выделялся среди сверстников — в бураевской гимназии №2 его помнят, как настоящего заводилу и душу компании. Местные говорят, что к нему тянулись и ученики, и учителя — настолько открытым и позитивным он был.

После школы махнул в Вологду — поступил в институт ФСИН. Но не доучился — решил сначала отдать долг Родине. В армии показал себя на все сто: и служил на совесть, и в соревнованиях участвовал — есть благодарности от командования.

Дембельнувшись, рванул в Казань — поступил в энергетический. И там развернулся по полной: стал профоргом, даже в комиссию ЕГЭ пробился как эксперт.

15 мая подписал контракт с Минобороны. А 25 октября получил смертельное ранение. Сегодня вся деревня пришла проститься с земляком. Глава района лично приехал поддержать родных.

  • Ранее мы писали о том, что в Бураевском районе лоб в лоб столкнулись Geely и JAC, погиб водитель.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине
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