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В Башкирии очень удивили прогнозом на выходные

В Башкирии очень удивили прогнозом на выходные

21:13, 20 дек 2024

Погодные качели обрушатся на Башкирию в ближайшие выходные. Республиканское Управление по гидрометеорологии представило неутешительный прогноз для жителей региона.

В ночь на субботу столбики термометров рухнут до отметки -18 градусов. В районах, где небо прояснится, мороз окрепнет до -23 градусов. Днём температура поднимется до более щадящих значений: от -2 до -7 градусов.

Осадки добавят неприятностей местным жителям. Ожидается снег, переходящий в мокрый. В отдельных районах республики прогнозируются интенсивные снегопады.

На дорогах водителей поджидает опасный микс: снежные заносы, накат и гололедица. Коммунальщикам придётся быть начеку — синоптики предупреждают о гололёде и налипании мокрого снега на провода и деревья. Ветер прогнозируется юго-западный умеренной силы.

Воскресенье, 22 декабря, преподнесёт новый сюрприз. Температура воздуха резко поднимется до нулевой отметки. При этом погодные условия останутся неблагоприятными: продолжатся снегопады, усилится ветер, сохранится опасность образования заносов и гололедицы.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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