Ильшат Киреев из Абзелиловского района Башкирии погиб в СВО
17:35, 21 дек 2024
Уроженец Абзелиловского района Башкирии Ильшат Киреев ушёл на СВО в начале января 2024 года — опытный военный с боевым прошлым решил снова встать в строй. За плечами была служба на подлодке Балтфлота и командировка в Сирию, откуда вернулся с орденом Святого Георгия.
В зоне СВО Ильшат был стрелком и помощником гранатомётчика. Две недели назад отметил 51-й день рождения, а сегодня пришла горькая весть из госпиталя Донецка — полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
Прощание с героем прошло в его родном селе Аскарово, что в Абзелиловском районе Башкирии. Там до сих пор стоит отчий дом в деревне Тал-Кускарово, откуда много лет назад молодой Ильшат ушёл служить на флот.
- Ранее в Бураевском районе простились с бойцом СВО Наилем Шуваровым.
Автор: Семен Подгорный
Фото: газета "Абзелил"
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