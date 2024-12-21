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В Башкирии погода вновь готовит удивительный сюрприз

В Башкирии погода вновь готовит удивительный сюрприз

17:46, 21 дек 2024

Метеорологи Башгидромета поделились прогнозом погоды на предстоящее воскресенье. В республике ожидается существенное повышение температуры воздуха.

В течение суток 22 декабря над регионом будет преобладать облачная погода. Синоптики предупреждают о выпадении осадков разной интенсивности – от небольших до умеренных. Ожидается как снег, так и мокрый снег.

Специалисты обращают внимание на неблагоприятные погодные явления. На территории отдельных районов возможно образование гололеда и налипание мокрого снега на линии электропередач и ветви деревьев. Автомобилистам следует проявить осторожность – дорожное полотно будет осложнено снежными заносами, накатом и гололедицей.

Температурный режим распределится следующим образом: в ночные часы воздух охладится до -2...-7 градусов, а в районах прояснений показатели могут опуститься до -12. Дневная температура окажется значительно комфортнее – от 0 до -5 градусов по шкале Цельсия.

Воздушные массы будут перемещаться преимущественно с юга и юго-запада. Ветер прогнозируется умеренный, с усилением порывов до значительных значений в отдельных районах.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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