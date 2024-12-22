Российским семьям приготовили солидную прибавку

11:49, 22 дек 2024

Глава Минтруда Антон Котяков поделился долгожданной новостью для родителей. Единое пособие на детей существенно вырастет с начала 2025 года. Повышение составит 14,8 процента благодаря росту прожиточного минимума.

Сейчас такую помощь получает каждый третий ребенок в стране. После индексации максимальная сумма выплаты достигнет отметки более 17 тысяч рублей ежемесячно на одного ребенка.

Соцфонд позаботился о том, чтобы новогодние праздники не помешали получению денег. Все детские пособия за январь перечислят досрочно – 25 декабря. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, выплат по беременности, пособий по уходу за детьми до полутора лет, на первенца до трех лет и детям военнослужащих по призыву.

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Автор: Семен Подгорный