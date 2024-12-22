Зима не будет злой: синоптики рассказали о погоде в январе в Башкирии

11:53, 22 дек 2024

Башкирию накроет снежным одеялом в новогоднюю ночь. По данным портала Гисметео, температура воздуха 31 декабря установится в районе -3...-6 градусов Цельсия. Такой температурный режим сохранится и в первую неделю января.

Жителей республики ждут щедрые подарки от небесной канцелярии. Синоптики прогнозируют обильные осадки с 31 декабря по 3 января. Снега выпадет достаточно для создания настоящей зимней сказки.

Первый месяц года преподнесет погодные сюрпризы. Специалисты Гидрометцентра России предполагают, что температура будет держаться около климатической нормы в -12,5 градуса.

Ученые республики отмечают общую тенденцию к потеплению башкирских зим, связывая это с глобальными климатическими изменениями. Сильные морозы возможны лишь при кратковременных "ультраполярных" вторжениях.

Автор: Семен Подгорный