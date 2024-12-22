Глава Башкирии рассказал о династии из Нефтекамска, посвятившей более 100 лет работе на электростанции

14:53, 22 дек 2024

Сто лет — один объект — три поколения. Знакомьтесь: семья Мамалимовых из Нефтекамска. Их общий стаж работы на Кармановской ГРЭС перевалил за век.

Всё началось с Гали Габдрашитовича — отец-основатель, заслуженный энергетик республики. Почти 40 лет своей жизни он отдал котлотурбинному цеху станции. Рядом с ним все эти годы трудилась его жена Файруза Асхатовна — 15 лет следила за здоровьем энергетиков в местном здравпункте.

Яблоко от яблони: сын Айрат пошёл по стопам отца. За 30 лет прокачался с электромонтёра до начальника смены. Сейчас он уже в Тихоокеанском РДУ — филиале системного оператора Единой энергетической системы. В свободное время — лучший спортивный тренер Башкирии, тренирует детвору в спортшколе Нефтекамска.

Такие люди на вес золота — в 2022 году семью Мамалимовых признали лучшей трудовой династией Башкортостана "За преемственность поколений". Об этом в День энергетика рассказал портал "Новости Нефтекамска сегодня", ссылаясь на пост главы республики Радия Хабирова.

"Благодаря таким профессионалам в наших домах всегда есть свет и тепло. Спасибо за ваш труд!" — обратился Хабиров ко всем энергетикам региона.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Радия Хабирова