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В Уфе установили купол на строящийся храм Кирилла и Мефодия

В Уфе установили купол на строящийся храм Кирилла и Мефодия

15:22, 22 дек 2024

В Уфе завершили важнейший этап строительства храма Кирилла и Мефодия — установку купола с крестом. Мэр города Ратмир Мавлиев лично проинспектировал работы и поделился новостью с подписчиками, сообщает портал "Новости Уфы".

Строители не теряют времени: уже стартует монтаж фальцевой кровли. А на следующей неделе храм получит свой духовный символ — икону святых Кирилла и Мефодия, которую установят у входа со стороны Комсомольской улицы. Параллельно займутся монтажом окон и дверей.

Последние штрихи нанесут весной — деревянные элементы покроют свежей краской. Первых прихожан храм примет уже в январе 2025 года.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Ратмира Мавлиева
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
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