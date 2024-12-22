В Уфе установили купол на строящийся храм Кирилла и Мефодия

15:22, 22 дек 2024

В Уфе завершили важнейший этап строительства храма Кирилла и Мефодия — установку купола с крестом. Мэр города Ратмир Мавлиев лично проинспектировал работы и поделился новостью с подписчиками, сообщает портал "Новости Уфы".

Строители не теряют времени: уже стартует монтаж фальцевой кровли. А на следующей неделе храм получит свой духовный символ — икону святых Кирилла и Мефодия, которую установят у входа со стороны Комсомольской улицы. Параллельно займутся монтажом окон и дверей.

Последние штрихи нанесут весной — деревянные элементы покроют свежей краской. Первых прихожан храм примет уже в январе 2025 года.

Ранее мэр Уфы показал новых жителей дома.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Ратмира Мавлиева