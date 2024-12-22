В Башкирии власти города Туймазы подали в суд на жителя за обращение к Путину
21:14, 22 дек 2024
Чиновники башкирского города Туймазы подали в суд на местного жителя Марата Закирова — отца ребёнка с инвалидностью. Причина — критика администрации в соцсетях, сообщает портал «Новости Туймазы сегодня», ссылаясь на информацию издания «Коммерсант-Уфа».
Мужчина записал видео для Владимира Путина, где рассказал о проблемах с ремонтом городской улицы. Главная претензия — чиновники проигнорировали собрание местных жителей.
Теперь администрация требует через суд признать информацию недостоверной и заставить Закирова удалить все публикации и комментарии. В иске фигурируют ещё два местных жителя.
Заседание по делу назначено на 23 декабря. В мэрии комментировать ситуацию отказались — видимо, решили отмолчаться до суда.
- Ранее мы писали о том, что суд обязал власти Кигинского района Башкирии обеспечить жильём ребёнка с инвалидностью.
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Автор: Семен Подгорный
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