В Башкирии серьезно похолодает

21:39, 22 дек 2024

Зимняя стихия обрушится на Башкирию в начале последней недели декабря. Синоптики регионального Гидрометцентра поделились прогнозом погоды на ближайшие дни.

Понедельник встретит жителей республики облачной погодой. Небесная канцелярия распорядилась неравномерно: южную часть региона припорошит небольшим снегом, а вот на севере разыграются метели.

Автомобилистам стоит проявить особую осторожность — на дорогах образуется гололёд. Столбики термометров покажут от -2°C до -7°C, а на юге похолодает до -9°C...-14°C.

Погода успокоится к середине недели. Во вторник и среду осадков не ожидается, но мороз усилится. Ночью температура опустится до -11°C...-16°C, а в отдельных районах до -21°C. Дневные показатели составят -6°C...-11°C.

Автор: Семен Подгорный