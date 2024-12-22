В Илишевском районе Башкирии открыли памятник летчику времен ВОВ Мусе Гарееву

21:44, 22 дек 2024

В Башкирии увековечили память легендарного аса времён ВОВ. На трассе М-12 появился монумент дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву — прямо там, где начался его путь в небо, сообщает портал "Новости Илишевского района", ссылаясь на официальное сообщение пресс-службы Главы региона.

Бронзовый герой теперь встречает водителей на новом участке федеральной трассы "Восток" рядом с деревней Илякшиде. Символично — именно здесь, в Илишевском районе, родился будущий ас-штурмовик.

Гареев — единственный в Башкирии, кто дважды получил звезду Героя Советского Союза. За штурвалом своего Ил-2 он наводил ужас на врага и стал легендой штурмовой авиации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Glavarb.ru