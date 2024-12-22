Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Илишевском районе Башкирии открыли памятник летчику времен ВОВ Мусе Гарееву

В Илишевском районе Башкирии открыли памятник летчику времен ВОВ Мусе Гарееву

21:44, 22 дек 2024

В Башкирии увековечили память легендарного аса времён ВОВ. На трассе М-12 появился монумент дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву — прямо там, где начался его путь в небо, сообщает портал "Новости Илишевского района", ссылаясь на официальное сообщение пресс-службы Главы региона.

Бронзовый герой теперь встречает водителей на новом участке федеральной трассы "Восток" рядом с деревней Илякшиде. Символично — именно здесь, в Илишевском районе, родился будущий ас-штурмовик.

Гареев — единственный в Башкирии, кто дважды получил звезду Героя Советского Союза. За штурвалом своего Ил-2 он наводил ужас на врага и стал легендой штурмовой авиации.

Грузовики всмятку: на трассе М-7 в Илишевском районе Башкирии КАМАЗ столкнулся с тремя фурами

Читайте также:

Грузовики всмятку: на трассе М-7 в Илишевском районе Башкирии КАМАЗ столкнулся с тремя фурами
Автор: Семен Подгорный
Фото: Glavarb.ru
Теги: Илишевский район Муса Гареев
Читайте также

Грузовики всмятку: на трассе М-7 в Башкирии КАМАЗ столкнулся с тремя фурами
Происшествия в Башкирии
Грузовики всмятку: на трассе М-7 в Башкирии КАМАЗ столкнулся с тремя фурами
В Уфе эвакуировали школу из-за пожара в лаборантской
Происшествия в Башкирии
В Уфе эвакуировали школу из-за пожара в лаборантской
В Башкирии в аварию попали 5 фур
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварию попали 5 фур
В Башкирии простились с дважды раненым бойцом СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с дважды раненым бойцом СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok