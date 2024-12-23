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Башкирию накроют зимние морозы

Башкирию накроют зимние морозы

21:22, 23 дек 2024

Синоптики республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представили прогноз на вторник, 24 декабря.

Специалисты сообщают — существенных осадков в регионе не предвидится. Ночью столбики термометров опустятся до отметок -11, -16 градусов, а в отдельных районах температура может достигнуть -21 градуса.

Дневные показатели будут держаться в диапазоне от -6 до -11 градусов. Ветер прогнозируется умеренный, преимущественно южного и юго-восточного направления.

По данным метеорологов, аналогичная погодная картина сохранится и в среду, 25 декабря.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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