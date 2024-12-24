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В Башкирии рассказали о погоде в праздничную новогоднюю ночь

В Башкирии рассказали о погоде в праздничную новогоднюю ночь

09:11, 24 дек 2024

В республику пришла настоящая зима. По данным Башгидромета, регион ожидает серьезное похолодание - столбики термометров опустятся ниже -20 градусов.

С 24 по 26 декабря ночные температуры составят от -10 до -15 градусов, а в отдельных районах похолодает до -22. Дневные показатели будут держаться в диапазоне от -6 до -11 градусов.

Впрочем, как утверждают специалисты Гидрометцентра России, суровые морозы продержатся недолго. К концу недели синоптики прогнозируют существенное потепление - до нулевой отметки.

В преддверии Нового года и в первые дни января республику ожидают обильные снегопады. По данным портала Гисметео, в новогоднюю ночь температура составит от -3 до -6 градусов.

Согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра России, первый месяц года будет держаться около климатической нормы -12,5 градуса. Сильные морозы возможны лишь при вторжении арктических воздушных масс и будут непродолжительными.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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