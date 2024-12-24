Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии писатель Сабит Фазлеев погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

В Башкирии писатель Сабит Фазлеев погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

09:36, 24 дек 2024

Сабит Фазлеев отправился на фронт в начале года. Контракт с Минобороны подписал в январе. Во время боевого задания писатель погиб, сообщает портал "Новости Зианчуринского района", ссылаясь на сообщение Союза писателей республики.

Автор нашумевшего романа "Чёрный этап" родом из деревни Идяш Зианчуринского района Башкирии. После школы выучился на водителя, отслужил в Советской армии. Работал в колхозе, позже получил диплом историка и преподавал в сельской школе. Последние восемь лет был главой Утягуловского поселения в Зианчуринском районе Башкирии.

В литературных кругах Фазлеев прославился романом о коллективизации и репрессиях 30-40-х годов. Критики называли "Чёрный этап" одним из самых значимых произведений современной башкирской литературы. Сейчас готовится к выпуску русский перевод книги.

"У Сабита был колоссальный творческий потенциал. Его уход — огромная потеря для национальной литературы", — заявил глава Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов.

Имя погибшего писателя увековечат на мемориальной плите в храме в Марьино — там, где высекают имена всех погибших журналистов и литераторов.

Прощание с Сабитом Фазлеевым пройдёт 26 декабря на его малой родине.

  • Ранее мы писали о том, что Ильшат Киреев из Абзелиловского района Башкирии погиб в СВО.
Житель Зианчуринского района Башкирии получил 18 лет колонии за педофилию

Читайте также:

Житель Зианчуринского района Башкирии получил 18 лет колонии за педофилию
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зианчуринский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Учалах простились с погибшим на СВО Рамилем Галяутдиновым
Общество в Башкирии
В Учалах простились с погибшим на СВО Рамилем Галяутдиновым
В Башкирии простились с рядовым Геннадием Мусабировым, погибшим в СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с рядовым Геннадием Мусабировым, погибшим в СВО
Жители Башкирии простились с погибшим в СВО Максимом Рыбаковым
Общество в Башкирии
Жители Башкирии простились с погибшим в СВО Максимом Рыбаковым
На СВО погиб 26-летний контрактник из Башкирии Вячеслав Шевырев
Общество в Башкирии
На СВО погиб 26-летний контрактник из Башкирии Вячеслав Шевырев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok