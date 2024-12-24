В Башкирии писатель Сабит Фазлеев погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО
09:36, 24 дек 2024
Сабит Фазлеев отправился на фронт в начале года. Контракт с Минобороны подписал в январе. Во время боевого задания писатель погиб, сообщает портал "Новости Зианчуринского района", ссылаясь на сообщение Союза писателей республики.
Автор нашумевшего романа "Чёрный этап" родом из деревни Идяш Зианчуринского района Башкирии. После школы выучился на водителя, отслужил в Советской армии. Работал в колхозе, позже получил диплом историка и преподавал в сельской школе. Последние восемь лет был главой Утягуловского поселения в Зианчуринском районе Башкирии.
В литературных кругах Фазлеев прославился романом о коллективизации и репрессиях 30-40-х годов. Критики называли "Чёрный этап" одним из самых значимых произведений современной башкирской литературы. Сейчас готовится к выпуску русский перевод книги.
Имя погибшего писателя увековечат на мемориальной плите в храме в Марьино — там, где высекают имена всех погибших журналистов и литераторов.
Прощание с Сабитом Фазлеевым пройдёт 26 декабря на его малой родине.
- Ранее мы писали о том, что Ильшат Киреев из Абзелиловского района Башкирии погиб в СВО.