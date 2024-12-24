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В Благоварском районе Башкирии простились сразу с двумя бойцами СВО

В Благоварском районе Башкирии простились сразу с двумя бойцами СВО

09:59, 24 дек 2024

В двух населенных пунктах Благоварского района Башкирии прошли траурные церемонии. Район потерял сразу двух защитников Отечества — контрактника и мобилизованного, сообщает портал "Подслушано Языково", ссылаясь на информацию главы администрации муниципалитета Марата Юсупова.

28-летний Дмитрий Кирай из деревни Восточный встал в армейский строй еще срочником в 2014-м. Тогда крутил баранку и следил за техникой. Осенью 2022-го, когда объявили мобилизацию, снова надел форму.

Артур Хайбрахманов из Старокучербаево только этой осенью подписал контракт с Минобороны. 35-летний выпускник уфимской школы №89 сам принял решение отправиться в зону СВО.

"Настоящие воины" — так отозвался о погибших глава района Марат Юсупов. Он выразил соболезнования родным и близким бойцов.

  • Ранее в Башкирии писатель Сабит Фазлеев погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.
В Благоварском районе Башкирии одинокий инвалид погиб при пожаре в своём доме

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благоварский район спецоперация Погибшие на Украине
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