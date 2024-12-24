Певец Анвар Нургалиев раскритиковал состояние новой трассы М-12

12:04, 24 дек 2024

Популярный исполнитель Анвар Нургалиев опубликовал кадры с видеорегистратора, демонстрирующие плачевное состояние дорожного полотна в 160 километрах от столицы Татарстана.

На записи отчетливо видно: федеральная трасса, призванная стать альтернативой загруженной М-7, полностью покрыта снегом. И это несмотря на то, что проезд по ней — платный.

Напомним, масштабный проект скоростной автомагистрали Москва-Тюмень был призван разгрузить основные транспортные артерии региона. Однако, похоже, с обслуживанием новой дороги возникли серьёзные проблемы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети