Певец Анвар Нургалиев раскритиковал состояние новой трассы М-12
12:04, 24 дек 2024
Популярный исполнитель Анвар Нургалиев опубликовал кадры с видеорегистратора, демонстрирующие плачевное состояние дорожного полотна в 160 километрах от столицы Татарстана.
На записи отчетливо видно: федеральная трасса, призванная стать альтернативой загруженной М-7, полностью покрыта снегом. И это несмотря на то, что проезд по ней — платный.
Напомним, масштабный проект скоростной автомагистрали Москва-Тюмень был призван разгрузить основные транспортные артерии региона. Однако, похоже, с обслуживанием новой дороги возникли серьёзные проблемы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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