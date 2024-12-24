Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Певец Анвар Нургалиев раскритиковал состояние новой трассы М-12

Певец Анвар Нургалиев раскритиковал состояние новой трассы М-12

12:04, 24 дек 2024

Популярный исполнитель Анвар Нургалиев опубликовал кадры с видеорегистратора, демонстрирующие плачевное состояние дорожного полотна в 160 километрах от столицы Татарстана.

На записи отчетливо видно: федеральная трасса, призванная стать альтернативой загруженной М-7, полностью покрыта снегом. И это несмотря на то, что проезд по ней — платный.

Напомним, масштабный проект скоростной автомагистрали Москва-Тюмень был призван разгрузить основные транспортные артерии региона. Однако, похоже, с обслуживанием новой дороги возникли серьёзные проблемы.

В Башкирии поклонники Анвара Нургалиева заметили его в республиканском кардиоцентре

Читайте также:

В Башкирии поклонники Анвара Нургалиева заметили его в республиканском кардиоцентре
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нургалиев Анвар
Читайте также

Певец из Башкирии Анвар Нургалиев перенес операцию
Общество в Башкирии
Певец из Башкирии Анвар Нургалиев перенес операцию
Друг в беде не бросит: певец из Башкирии Анвар Нургалиев собирает средства для отца, воспитывающего в одиночку детей
Общество в Башкирии
Друг в беде не бросит: певец из Башкирии Анвар Нургалиев собирает средства для отца, воспитывающего в одиночку детей
Анвар Нургалиев раскрыл детали ДТП: его погибшая племянница могла быть знакома с виновником
Происшествия в Башкирии
Анвар Нургалиев раскрыл детали ДТП: его погибшая племянница могла быть знакома с виновником
Анвар Нургалиев оригинальным способом пригласил своих фанатов на концерт в Казани
Культура в Башкирии
Анвар Нургалиев оригинальным способом пригласил своих фанатов на концерт в Казани


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok